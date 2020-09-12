ЦИК Чувашии зафиксировал множество нарушений на выборах

https://static.news.ru/photo/ab0221f6-f5b2-11ea-8b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЦИК Чувашии поступило множество сигналов о различных нарушениях в ходе выборов в регионе. В настоящее время представители комиссии и республиканское МВД проверяют информацию.

Есть серьёзные сигналы, которые требуют оперативного и эффективного вмешательства правоохранительных органов, — сообщил глава ЦИК республики Александр Цветков.

В частности, есть сигналы, касающиеся «нарушений по предвыборной агитации, подкупа избирателей». Так, например, в одном из округов Чебоксар — посёлке Лапсары — на избирателей было оказано давление, вплоть до угроз. Сейчас правоохранители отрабатывают этот вопрос, обещали принять соответствующие меры. Также сообщалось о попытках подкупа избирателей. Были сообщения, что платят по 200–500 рублей за голос.

Кроме того, по словам Цветкова, зафиксированы факты незаконной агитации с помощью транспортных средств. МВД приняло меры: выявлены владельцы этих транспортных средств и ставятся вопросы о привлечении их к ответственности, пишет «Интерфакс».

Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин сообщил, что в подмосковном Подольске аннулировали порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями. Сейчас там с чистого листа идёт голосование. По его словам, инцидент никак не повлияет на исход выборов, а Мособлизбирком разберётся в этой ситуации досконально, сообщал NEWS.ru.

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществляется досрочно.