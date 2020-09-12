Около 100 бюллетеней аннулировали в Подольске из-за возможных нарушений

https://static.news.ru/photo/0a862f5c-f5ac-11ea-a221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Избирательная комиссия Московской области/facebook.com

В подмосковном Подольске аннулировали порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.

На одном из участков в Подольске вчера комиссия всё же приняла решение о признании недействительными результатов досрочного голосования по сейф-пакетам в связи с тем, что неоднократно были выявлены нарушения. Сейчас там с чистого листа идёт голосование, — цитирует РИА Новости Берёзкина.

По его словам, инцидент никак не повлияет на исход выборов, а Мособлизбирком разберётся в этой ситуации досконально.

По данным на 12:00, более 180 тысяч граждан, или 17,2% избирателей, проголосовали 13 сентября 2020 года на выборах в Московской области, учитывая досрочное голосование.

Выборы в Подмосковье идут на 634 участках. С 08:00 и до 20:00 пункты для голосования готовы принять примерно миллион избирателей.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.