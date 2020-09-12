Предварительная явка на голосовании в Мособласти составила 17,2%

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Свыше 180 тысяч граждан или 17,2% избирателей проголосовали к 12:00 13 сентября 2020 года на выборах в Московской области, учитывая досрочное голосование, рассказал руководитель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.

Всего, по данным комиссии, выборы в Подмосковье идут на 634 участках. С 8:00 и до 20:00 пункты для голосования готовы принять примерно миллион избирателей, пишет РИА Новости.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила региональные избиркомы фиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках». Она также потребовала обеспечить проход на места голосования «всем наблюдателям, включая резерв».

Чиновница добавила, что в Центризбирком России не поступали жалобы по поводу придомового голосования. По её словам, некоторые избиратели не хотят пускать в свои дома членов избиркомов и предпочитают голосовать за пределами жилища. Они вправе поступать так, если считают нужным, отметила председатель ЦИК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в помещении клуба Солонецкого сельского поселения в Воробьёвском районе Воронежской области, где расположена участковая избирательная комиссия. Инцидент произошёл около трёх часов ночи 13 сентября 2020 года.