Брянский губернатор рассказал о нанесении удара «Точкой-У» по Займищу

Фото: vk.com/avbogomaz

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что удар по селу Займище был нанесён ракетой «Точка-У». Об этом свидетельствуют предварительные данные, сообщили глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесён был удар «Точкой-У», — сказал глава региона.

Богомаз отметил, что в подвергшемся обстрелу селе военных объектов нет, а сам удар производился исключительно по жилому массиву.

Люди испуганы тем, что произошло, когда ракета прилетела в жилой посёлок и взорвалась в огороде в одном из домовладений. Было утро, восемь часов утра, многие находились дома. Кто пострадал? Мужчина и женщина, были в огороде, куда упала ракета, — рассказал брянский губернатор.

По словам Богомаза, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы в Клинцовскую больницу, их жизни ничто не угрожает. Люди получили повреждения мягких тканей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела 14 июня села Займище в Брянской области возросло до шести. Пострадавшие отправлены в больницу, их состояние стабильно.