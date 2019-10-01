https://static.news.ru/photo/fd28d0f4-5a51-11e9-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Брак, заключённый из корысти, с находившимся при смерти женихом признали недействительным по иску прокурора в Кузбассе.

Глава ЗАГСа Таштагола и Таштагольского района была осуждена в июне за то, что в июле 2017 года зарегистрировала брак между своей знакомой и мужчиной без его согласия, сообщает прокуратура Кемеровской области.

Во время принятия решения мужчина находился в больнице без сознания из-за огнестрельного ранения. Он умер на следующий день.

По версии прокуратуры, женщина хотела получить статус супруги, а также имущественные и неимущественные права.

Как ранее писал News.ru, танцовщица и модель из Хабаровска Анастасия Орлова рассказала, что прилетела на отдых в Арабские Эмираты со своим молодым человеком, Эдгаром Марченковым. В результате он сделал её секс-рабыней и на протяжении 55 дней заставлял её вступать в половую связь с сотнями мужчин.