Большая свалка в Подмосковье станет частью ландшафта

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая свалка в подмосковном Солнечногорске станет частью ландшафта, сообщают «Вести Подмосковья». В городе началась рекультивация незаконной свалки площадью в 21 га возле деревни Поварово и КПО «Нева». Её проводят в рамках федеральной целевой программы «Чистая страна».

Работы займут пять лет, из них активная фаза рекультивации продлится год. Сейчас, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, объём свалки составляет 1,33 млн тонн отходов.

Сбрасывать отходы прекратили в апреле 2013 года, затем участок законсервировали. Сейчас на нём работают 21 единица техники и 26 человек из компании «ОСК». Специалисты сформируют тело полигона, создадут армогрунтовую подпорную стену, системы сбора фильтрата с очистными сооружениями, устройство ливнёвок и пассивной дегазации. Затем им предстоит подготовить плодородный слой почвы и посеять многолетние травы.

17 января президент России Владимир Путин потребовал от правительства до 1 апреля доложить о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов. До конца 2023 года необходимо ликвидировать не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включённых в федеральный проект «Чистая страна».