Путин потребовал ликвидировать не менее 111 незаконных свалок в городах

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства до 1 апреля доложить о работе по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов. Как сообщается на сайте Кремля, где опубликован список поручений президента, до конца 2023 года необходимо ликвидировать не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включённых в федеральный проект «Чистая страна».

Обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий, - говорится в поручении.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в существовании незаконных свалок виноваты недобросовестные чиновники. Они не ликвидируют свалки, хотя на это есть деньги.

Ранее руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов предсказал, что к 2030 году в России негде будет хранить отходы и страна окажется на грани мусорного коллапса. В свою очередь эксперты Greenpeace прогнозируют, что если отходы в России не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже к 2024 году.