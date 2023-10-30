Более 20 пациенток роддома в Чите заразились кишечной инфекцией

Фото: chitazdrav.ru

В Чите у более чем 20 пациенток родильного дома № 1 выявили острую кишечную инфекцию. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю проводит проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства «МК в Чите». Были приняты меры по недопущению распространения инфекции.

Приняты меры по недопущению возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди пациентов родильного дома и персонала, — заявили в пресс-службе.

В Министерстве здравоохранения Забайкалья рассказали, что состояние заразившихся инфекцией оценивается как удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одной из возможных причин распространения заболевания в ведомстве называют незаконную смену блюд поставщиком питания.

В Перми ранее в результате отравления были госпитализированы 20 детей и подростков. Все они приехали на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. Конкурсанты пожаловались на плохое самочувствие 25 октября после обеда в столовой.

Председатель жюри фестиваля в Перми Аскольд Запашный позже сообщил, что после мероприятия все дети-участники чувствовали себя хорошо. Он подчеркнул, что об инфекции стало известно утром. По словам народного артиста, все вопросы решают организаторы.