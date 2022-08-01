Более 100 музыкантов выступили на стройке в рамках фестиваля «Таврида.АРТ»

Фото: Пресс-служба «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана»

«Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана» объединила 148 молодых музыкантов на стройплощадке Университета креативных индустрий в Крыму, чтобы сыграть музыкальный концерт «Возрождение» в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Художественным руководителем проекта и главным дирижером выступил сам Юрий Башмет, музыканты репетировали целую неделю, чтобы подготовить программу шоу.

Каждый сезон на «Тавриде» мы стараемся сделать что-то интересное: мы уже играли на берегу моря, под открытым небом, давали концерт в аэропорту Домодедово. А теперь наша копилка пополнилась программой на стройке Университета креативных индустрий. Мы много трудились, репетировали, сделали всё возможное, чтобы этот концерт стал новым достижением для молодых музыкантов и началом большого творческого пути для университета, — заверил Башмет.

В программу шоу «Зарождение» вошли шедевры русской классической музыки: адажио из «Лебединого озера» Чайковского, «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, «Улетай на крыльях ветра» из «Половецких плясок» Бородина, Концерт № 1 Шостаковича, а также диптих для симфонического оркестра, написанный Олегом Давыдовым, участником образовательного заезда.

Ранее стало известно, что коллекции 20 молодых российских дизайнеров покажут на территории строительства Университета креативных индустрий в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. Посетители мероприятия, которое пройдёт с 15 по 19 августа, смогут приобрести дизайнерские вещи в поп-ап-пространстве «Арт.Маг» на площадке фестиваля.