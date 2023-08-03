Сладков: бойцы белгородской теробороны получили боевые стволы

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородская территориальная оборона получила боевые стволы, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, для бойцов новое штатное оружие будет означать совершенно иную ответственность, организацию повседневного времени и условий дислокации.

Совершенно точно пишут — карабины. А я подчеркиваю, стволы. Ибо это — прецедент <...> А что такое штатное оружие? Это уже иная ответственность за оборону, иной контроль, <...> иная организация повседневного времени и условий дислокации, — написал Сладков.

Тероборону он сравнил с «Железными касками» из Донбасса. По словам военкора, точно так же они стали первоклассными бойцами и командирами. Теперь «повзрослеть» придется и белгородцам из территориальной обороны, отметил он.

Думаю, карабины скоро будут заменены на более современные стволы. Я уверен в этом, — добавил Сладков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы региональной теробороны получили антидроновые ружья. Также им выдали радиостанции и квадрокоптеры. Каждый батальон обеспечен пятью внедорожниками, а наиболее подготовленные бойцы имеют карабины, добавил глава региона.