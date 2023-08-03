Гладков рассказал, какое вооружение получили бойцы теробороны Гладков заявил о передаче антидроновых ружей теробороне Белгородской области

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Бойцы территориальной обороны Белгородской области получили антидроновые ружья, радиостанции, а также квадрокоптеры, заявил глава региона Вячеслав Гладков на своем Telegram-канале. По его словам, наиболее подготовленные члены теробороны также получили первые единицы оружия.

Каждый из восьми батальонов обеспечен пятью внедорожниками, дополнительными цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями. Помимо прочего, сегодня мы передали первые единицы оружия наиболее подготовленным бойцам, — рассказал Гладков.

Порядок применения бойцами переданных вооружений будет устанавливаться командиром полка при взаимодействии с Минобороны РФ, Росгвардией, а также ФСБ. Губернатор также подчеркнул, что в скором времени весь полк территориальной обороны могут обеспечить стрелковым оружием. Соответствующий законопроект рассматривается депутатами Государственной думы.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что бойцам добровольной дружины региона раздадут боевое оружие. По его словам, первая партия оружия уже готова к использованию, в скором времени количество единиц увеличится до 300.