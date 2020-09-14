Бизнесмена расстреляли на выходе из магазина в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/1938cd72-f6c2-11ea-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Назрани неизвестный расстрелял 49-летнего местного предпринимателя Ахмеда Баркинхоева. Предположительно, нападавших было двое.

Как сообщает Пятый канал, инцидент в ингушском городе произошёл в тот момент, когда предприниматель вышел из магазина. Преступник скрылся на автомобиле, за рулём которого сидел другой человек. В городе объявлен план «Перехват».

На месте работает следственная группа, выясняются причины расправы. Среди версий — проблемы в бизнесе и кровная месть.