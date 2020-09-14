Бизнесмена расстреляли на выходе из магазина в Ингушетии

В Назрани неизвестный расстрелял 49-летнего местного предпринимателя Ахмеда Баркинхоева. Предположительно, нападавших было двое.
Как сообщает Пятый канал,
На месте работает следственная группа, выясняются причины расправы. Среди версий — проблемы в бизнесе и кровная месть.
Ранее сообщалось, что Бугульминский городской суд Татарстана арестовал фигуранта дела об убийстве местного бизнесмена Евгения Деданина. Предпринимателя застрелили 1 сентября. Всё произошло возле ресторана «Аристократ» в Бугульме. Деданина госпитализировали в ЦРБ, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Подозреваемого в убийстве
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