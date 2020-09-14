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Бизнесмена расстреляли на выходе из магазина в Ингушетии

22:38, 14 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Назрани неизвестный расстрелял 49-летнего местного предпринимателя Ахмеда Баркинхоева. Предположительно, нападавших было двое.

Как сообщает Пятый канал, инцидент в ингушском городе произошёл в тот момент, когда предприниматель вышел из магазина. Преступник скрылся на автомобиле, за рулём которого сидел другой человек. В городе объявлен план «Перехват».

На месте работает следственная группа, выясняются причины расправы. Среди версий — проблемы в бизнесе и кровная месть.

Ранее сообщалось, что Бугульминский городской суд Татарстана арестовал фигуранта дела об убийстве местного бизнесмена Евгения Деданина. Предпринимателя застрелили 1 сентября. Всё произошло возле ресторана «Аристократ» в Бугульме. Деданина госпитализировали в ЦРБ, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Подозреваемого в убийстве задержали сразу же, писал NEWS.ru.

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