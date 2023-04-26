«Бил методично»: сибирский вандал атаковал иномарки на стоянке В Новосибирске вандал повредил две иномарки

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В новосибирском микрорайоне МЖК молодой человек повредил две иномарки, Nissan Cefiro и Ford Mustang. Владелец Nissan рассказал «Сиб.фм», что первый раз столкнулся с вандалом ночью и тот сначала агрессивно кричал, а после кинул бутылку в боковое стекло автомобиля. На следующий день он вернулся и начал методично бить машину.

Бил машину методично, без злобы, без выкриков каких-то. Меня не было дома, мне передали, что он залез на крышу и по ней топтался. Когда прохожие его спросили, что он делает, он ответил: «моя машина, что хочу, то и делаю», — отметил хозяин авто.

Владелица Ford уточняет, что молодой человек находился в измененном состоянии сознания, когда разбивал ее машину руками, ногами и с помощью подручных средств. По ее мнению, он находился под воздействием наркотических веществ, так как не мог связно выражать свои мысли. На вопрос девушки, зачем он портит чужую машину, вандал оправдался тем, что «ему такую не купили». Очевидцы вызвали наряд Росгвардии и скорую помощь, его задержали.

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