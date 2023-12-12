Бездомные собаки загрызли мужчину в Астраханской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Астраханской области бездомные собаки загрызли 35-летнего мужчину, сообщает KP.RU со ссылкой на Следственный комитет России по Астраханской области. Труп был найден вблизи строящегося дома на улице Приточной в поселке Пригородный Наримановского района. На теле погибшего обнаружили рвано-укушенные раны, оставленные животными.

Как уточняет издание, назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят причины смерти местного жителя. Правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Астраханской области взяла ход расследования на контроль.

Отмечается, что в Наримановском районе, где было найдено тело мужчины, находится муниципальный приют для безнадзорных животных. Он начал работу в апреле 2023 года и расположен всего в 9 км от поселка Пригородный. Кроме того, в июле губернатор Астраханской области поручил администрации рассмотреть варианты расширения приюта. На тот момент в учреждении могло содержаться до 300 животных.

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