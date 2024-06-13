Беглый военный обстрелял женщин у монастыря: кого ранил, задержан ли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12 июня под Калугой мужчина напал на двух женщин у монастыря Оптина пустынь. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии и его последствиях к этому часу.

Ранил женщину

Мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина.

На сделанной автомобильным видеорегистратором записи видно, что одетый в камуфляжный костюм гражданин с автоматическим оружием в руках угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Между ними идет разговор, но о чем говорят — неясно.

Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф уточнил в комментарии РИА Новости, что в самом религиозном учреждении стрельбы не было.

«В самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших», — сказал священнослужитель журналистам.

Ушел в самоволку

По данным Telegram-канала Baza, мужчина в камуфляже, который обстрелял женщин, предположительно, самовольно покинул зону СВО, прихватив с собой автомат.

По предварительным данным, речь идет о 31-летнем военнослужащем Андрее Д. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Просил шприцы

По сведениям Baza, мужчина ночью после нападения попросил шприцы в козельской больнице, но ему отказали. После он скрылся в лесу, а под утро его задержали сотрудники Росгвардии. При задержании он не оказывал сопротивления. Baza пишет, что при военном был автомат Калашникова и четыре магазина с патронами, хотя при побеге он захватил с собой восемь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что против мужчины завели дело по статье о разбое.

«Мужчина, 31-летний житель города Сосенский, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие. По данному факту следователем МО МВД России „Козельский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ», — написала она в Telegram-канале.

Судим за вещества

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что задержанный — 31-летний Андрей Дымовских. По данным канала, мужчина был дважды судим за кражи и контрабанду сильнодействующих веществ. Летом 2019 года он получил пять лет колонии строгого режима и должен был выйти только в августе 2024 года, но оказался на свободе раньше этого срока. Ему удалось освободиться для участия в СВО.

Очевидцы рассказали, что стрелок не выглядел пьяным, но у него тряслись губы и были «бешеные» глаза.

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