Беглов: Петербург может обойтись без строгих ограничений

https://static.news.ru/photo/5f3d3970-1224-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что город может обойтись без строгих ограничений на фоне подъёма заболеваемости COVID-19.

В настоящее время ужесточения ограничительных мер для снижения рисков заболеваемости коронавирусом не предвидится, сообщают «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ранее Беглов внёс изменения в мартовское постановление городского правительства о мерах по противодействию распространению заболевания. Так, власти предложили работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный режим, а гражданам старше 65 лет не выходить из дома без крайней необходимости.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, больше всего заражений в Москве — 5376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466.