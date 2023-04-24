Baza: житель Алушты погиб, подорвавшись на взрывном устройстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о гибели жителя Алушты при детонации взрывного устройства. Тело было найдено на береговой линии примерно в 15 метрах от моря. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Baza пишет, что вечером 23 апреля местные жители услышали звук взрыва в районе береговой линии. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 45-летнего мужчины, отмечает канал.

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