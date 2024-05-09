Baza: заммэра Томска не позволил передать воду ветерану ВОВ на параде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на Параде Победы в Томске заместитель мэра Константин Чубенко не пропустил на трибуну девушку, которая пыталась передать воду 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко, когда тому стало плохо. Как пишет канал, в итоге пожилому мужчине потребовалась помощь врачей. Сам чиновник на звонок Baza не ответил.

Как пишет канал, Бондаренко почувствовал недомогание прямо во время парада Победы. По данным Baza, помощница ветерана побежала за бутылкой воды, но Чубенко не пустил ее обратно на трибуну. Действия чиновника попали на видео очевидцев. Другой помощник пожилого мужчины Александр рассказал каналу, что на место пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Сам Бондаренко сообщил Baza, что госпитализация ему не потребовалась. По словам ветерана, девушке не позволили передать воду, поскольку это «портило картинку для телевидения».

Как итог, скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание. Сейчас лежу дома с температурой 38, — поделился он.

Ранее сообщалось, что ветераном Великой Отечественной войны, которая наблюдала за парадом Победы с трибун рядом с президентом Владимиром Путиным, оказалась снайперша Александра Алешина. Она принимала участие в обороне Москвы и подготовила для фронта несколько тысяч снайперов.