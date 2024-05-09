Стало известно о сидящей рядом с Путиным на параде Победы снайперше Сидящей возле Путина женщиной-ветераном оказалась снайпер Александра Алешина

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Владимир Путин и Александра Алешина

Ветераном Великой Отечественной войны, которая наблюдала за парадом Победы с трибун рядом с президентом Владимиром Путиным, оказалась снайпер Александра Алешина, пишет Readovka.News. По данным издания, она принимала участие в обороне Москвы. и подготовила для фронта несколько тысяч снайперов.

Когда началась война, ей было 17 лет. В феврале этого года Алешиной исполнилось 100 лет.

С другой стороны от президента сидел ветеран 100 -летний ветеран, прославленный фронтовик Евгений Куропатков, который принимал участие в боях под Сталинградом.

Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Как ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники.

В Россию на парад Победы прибыли лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Ранее Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.

Он отметил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.