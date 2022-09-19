Baza: школьников в Хабаровске эвакуировали из-за подозрительного предмета Учеников школы № 38 в Хабаровске эвакуировали из-за похожего на динамит предмета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учеников школы № 38 в Хабаровске эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета, похожего на динамит, с установленным таймером, сообщает Telegram-канал Baza. Похожий на взрывчатку объект нашли на мусорке младшеклассники. После этого они оставили устройство во дворе, его заметил один из сотрудников школы.

В общей сложности из учебного заведения были эвакуированы 159 человек. На место ЧП приехали полицейские и кинологи. В результате проведенной экспертизы специалисты пришли к выводу, что динамит — это муляж, не представляющий опасности для жизни школьников.

Полиция начала проверку в связи с обнаружением муляжа взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в школах и поликлиниках Керчи провели эвакуацию людей из-за сообщений о минировании. Специалисты провели осмотр помещений на наличие взрывчатки. Информация о бомбе не подтвердилась.

24 августа в торговые центры в Москве поступили угрозы минирования. Сотрудники органов правопорядка проверили объекты на предмет наличия взрывных устройств. Сообщения о бомбе, присланные с Украины, не подтвердились.