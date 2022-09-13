Школы и больницы Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кинологическая служба МВД

В Керчи из школ и поликлиник проводят эвакуацию людей из-за сообщений о «минировании», передает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию. Специалисты проводят осмотр помещений на наличие взрывчатки. Правоохранителям также предстоит установить личность гражданина, распространившего сведения об угрозе взрыва.

Да, эвакуируются школьники. И из поликлиник, — сообщили в администрации.

Череда «минирований» в разных регионах России началась в конце 2019 года и коснулась судов, объектов торговли, больниц, школ, станций метро, а также авиационной и железнодорожной инфраструктуры. При этом угрозы не подтверждались ни разу.

24 августа поступила угроза о «минировании» всех торговых центров в Москве, которая также не подтвердилась. Правоохранители проверили объекты на предмет наличия взрывных устройств. Отмечалось, что анонимное сообщение было прислано с Украины.

Ранее неизвестные угрожали взорвать Тверской районный суд Москвы, посетителей которого также пришлось эвакуировать. Аналогичное происшествие имело место в Мосгорсуде. В тот момент там рассматривали жалобу на признание компании Meta (деятельность в РФ запрещена) экстремистской организацией.