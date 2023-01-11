Баранец назвал сдачу Соледара большим моральным ударом для Киева

Фото: Министерство обороны РФ

Взятие Соледара говорит о том, что стратегическая инициатива переходит к российским войскам, заявил «Радио 1» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии. Баранец напомнил, что город является ключом к следующему мощному опорному пункту — Артемовску, взятие которого откроет российским войскам путь к Славянску и Краматорску.

Когда мы возьмем Артемовск, откроется дорога к Славянску и Краматорску. Кроме того, взятие Соледара указывает на то, что стратегическая инициатива переходит в руки российских войск. Это чрезвычайно важно, после того, как мы потеряли эту стратегическую инициативу, оставив Балаклею, Купянск, Изюм и Херсон, — сказал Баранец.

Военный эксперт подчеркнул, что Соледар — мощнейший укрепленный узел украинских сил, где находится огромное количество строений и шахт, куда заходили танки и боевые машины пехоты. По его словам, там находились «целые вагоны с боеприпасами» и укрывались тысячи военнослужащих ВСУ, которые «зубами держались» за этот опорный пункт. Баранец считает, что сейчас обстановка в пользу российских военных.

В обороне ВСУ пробита очень серьезная брешь, в которую сейчас и устремились российские войска, в том числе и подразделения ЛДНР, казаки, чеченцы, резервисты и добровольцы, — отметил эксперт.

Но главную роль во взятии Соледара, как полагает Баранец, сыграли бойцы ЧВК «Вагнер». Основатель частной военной компании Евгений Пригожин объявил о взятии всей территории города под контроль в ночь на 11 января. Пригожин подчеркнул, что в штурме города участвовали только «вагнеровцы».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.