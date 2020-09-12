Архангельцы проявили наименьшую активность на выборах глав регионов РФ

https://static.news.ru/photo/15c7140a-f5f0-11ea-a169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России была зафиксирована в Татарстане, где проголосовали 73,66% избирателей, а самая низкая — в Архангельской области, где свой гражданский долг исполнили лишь 22,38% избирателей.

Участки на выборах глав субъектов и на выборах в региональные парламенты закрылись везде. По данным ЦИК, на выборах главы Татарстана проголосовали 73,66% избирателей, что выше, чем явка в Еврейском автономном округе, где проголосовали 70,51%.

Явка на выборах губернатора Краснодарского края составила 62,42%, главы администрации Тамбовской области — 61,96%. На выборах губернатора Пензенской области проголосовали 53,79% избирателей, главы Чувашии — 52,17%, губернатора Ленобласти — 42,13%, главы Ростовской области — 39,37%, губернатора Севастополя — 38,01%, главы Брянской области — 37,97%.

Явка на выборах губернатора Камчатского края составила 35,50%, главы Пермского края — 30,77%, губернатора Костромской области — 29,97%, главы Республики Коми — 28,50%, губернатора Смоленской области — 27,40%, главы Калужской области — 26,85%, губернатора Иркутской области — 25,95%.

Наиболее низкая явка — на выборах главы Архангельской области, где проголосовали 22,38% избирателей, передаёт РИА Новости.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД в ходе региональных выборов не зафиксировало нарушений, которые могли бы существенно повлиять на итоги голосования. По его словам, ведомство получило чуть более 2,5 тысячи сообщений «разной направленности» о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования. Он пояснил, что эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, а также вмешательства в работу комиссий и незаконной выдачи бюллетеней. Вместе с тем МВД выявило вбросы ложной информации в соцсетях и средствах массовой информации.

13 сентября в России прошёл единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоялись довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.