Активиста из Тюмени посадили на три года за сообщение в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный районный суд Тюмени приговорил активиста к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за призывы к экстремизму, сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Павла Руснакова. По данным издания, подсудимый записал видеосообщение в Telegram, где рассуждал о необходимости применения смертной казни к силовикам, которые применяют насилие против граждан на мирных протестах.

Тюменскому активисту также запретили администрировать интернет-сайты в течение двух лет.

Экспертиза, которую проводили в Екатеринбурге в центре ФСБ, считается недопустимым доказательством. В ней масса нарушений, например, комплексную лингвистическую и психологическую экспертизу проводила один лингвист, у которой нет психологического образования. Что уже говорить о такой экспертизе? Но в суде ее приняли, — сказал адвокат.

При этом, сообщает издание, с учетом времени, проведенного в СИЗО, житель Тюмени выйдет из тюрьмы через 1,5 года.

В Октябрьском районном суде Новосибирска заседание по новой уголовной статье о дискредитации ВС России закончилось массовой потасовкой. Саботаж устроили около 40 активистов, пришедшие в зал суда на слушание дела Елены Юн, задержанной из-за опубликованного комментария.