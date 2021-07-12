Аксёнов подтвердил смерть главы представительства «Аэрофлота» в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил смерть руководителя местного представительства авиакомпании «Аэрофлот» Роберта Валеева, передаёт ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина покончил с собой в своём кабинете перед поездкой в Москву на встречу с начальством.

Детали не знаю, просто информацию знаю. Ничего не готов сказать о причинах, — сказал Аксёнов журналистам.

В пресс-службе авиакомпании от комментариев отказались, назвав произошедшее неожиданной трагедией и большой потерей.

Как сообщалось, 56-летний Валеев покончил с собой в симферопольском офисе компании. По данным Telegram-канала Mash, Валеев должен был лететь в командировку в Москву на встречу с начальством. При этом за четыре дня до смерти он приказал отключить все видеокамеры в офисе, расположенном рядом со старым аэропортом. Как пишет издание, в день смерти Валеев заперся в кабинете, попросив разбудить его через час, но оттуда так больше и не вышел.

По некоторым данным, он якобы оставил записку, в которой попрощался с родными и обвинил двух человек в намерении с его помощью разделить бюджет «Аэрофлота».