Аксенов рассказал, когда в Крыму устранят аварии на водоводах Глава Крыма Аксенов: аварии на водоводах будут устранены до вечера

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Аварии на водоводах на территории Крыма будут устранены до вечера, воду в Евпаторию и Красноперекопск станут подавать до конца дня, заявил в разговоре с журналистами глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в обоих случаях имели место коммунальные аварии, передает РИА Новости.

До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и селах окружающих будет, — заметил глава Крыма.

Аксенов объяснил также, что уже в следующем году администрация планирует отремонтировать аварийные участки магистрального водовода под Евпаторией. Сейчас идет его дефектовка, сказал чиновник. Он подчеркнул, что крупные аварии там происходят раз в год.

Крупные аварии там раз в год. На следующий год — в плане, мы это все сделаем. Если будет перевыполнение по итогам полугодия, возможно, и в этом году, — добавил Аксенов.

Ранее утром 28 февраля стало известно, что в результате аварии примерно 700 жилых домов в Евпатории, в которых живут более 120 тысяч человек, остались без воды. Водоснабжение в целом ограничено на территории города. Власти Евпатории решили приостановить занятия в школах и детских садах.

Немного позже власти Крыма заявили о еще одной аварии. Город Красноперекопск остался без водоснабжения, в настоящий момент там идут ремонтные работы.