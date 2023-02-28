В Евпатории более 120 тысяч человек остались без воды Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды в результате аварии

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Примерно 700 жилых домов в Евпатории, в которых живут более 120 тысяч человек, остались без воды в результате аварии на магистральном водоводе, передает Министерство информации Крыма. Ведомство подчеркивает, что водоснабжение в целом ограничено на территории города. Власти Евпатории решили приостановить занятия в школах и детских садах, сообщает РИА Новости.

На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией (1200 миллиметров) произошла авария, — рассказали в местном Министерстве информации.

По словам главы администрации Евпатории Елены Демидовой, ЧП привело к нарушению водоснабжения 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек. Кроме того, были задеты 138 административных объектов. В их числе — социально значимые.

В течение дня в населенных пунктах будут работать водовозки, отметили в ведомстве. Для выполнения работ предусмотрено привлечение восьми единиц техники.

Немного позже власти Крыма заявили о еще одной аварии. Город Красноперекопск остался без водоснабжения, в настоящий момент там идут ремонтные работы.

Ранее СНТ «Аэропорт-2» в Челябинской области затопило сточными водами, которые замерзли, превратив улицы и сады в грязный каток. Виновником этого стало АО «Челябинское авиапредприятие».

С проблемой разбиралась областная транспортная прокуратура, дело брал под контроль глава ведомства Николай Кривегин.