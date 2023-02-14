Челябинский аэропорт затопил вонючими помоями ближайшие сады

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СНТ «Аэропорт-2» в Челябинской области затопило сточными водами, которые замерзли, превратив улицы и сады в грязный каток, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, виновником появления помоев в СНТ стало АО «Челябинское авиапредприятие».

Ural Mash передает, что с проблемой разбирается областная транспортная прокурора, дело взял под контроль глава ведомства Николай Кривегин.

По сообщению канала, на сотрудников аэропорта заведено административное дело, проводятся проверки. Кроме того, им придется разгребать грязь в СНТ.

Ранее российское экологическое сообщество предложило обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты вместо обычных пластиковых для сбора экскрементов своих питомцев. В организации отметили, что бумагу от таких пакетов в дальнейшем можно будет утилизировать в техногрунт. Также в РЭО уточнили, что собаки в России могут производить до 4 млн тонн экскрементов ежегодно.