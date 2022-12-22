В Краснодарском крае ликвидировали разлив мазута в Азовском море

Фото: МЧС РФ/ТАСС

Сотрудники МЧС ликвидировали разлив мазута в Азовском море, сообщила в беседе с NEWS.ru пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю. Там добавили, что акватория моря полностью очищена от нефтепродуктов, сейчас ведутся работы по очистке грунта. К ликвидации аварии привлечены 40 человек и 12 единиц техники.

По состоянию на 06:00 текущего дня акватория моря полностью очищена от нефтепродуктов, собрано 500 кг. Также, ориентировочно, сегодня будут завершены работы по сбору загрязненного грунта в количестве 2,5 тонны. Убранный мазут складируется во временные емкости для последующей утилизации специализированной организацией. Всего к ликвидации последствий привлечены 40 человек и 12 единиц техники, — заявил собеседник NEWS.ru.

Инцидент произошел вечером 21 декабря в Темрюкском районе Краснодарского края. Всего в воду попало около трех тонн мазута. Место происшествия было огорожено боновыми заграждениями.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба ввел в регионе режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Авария произошла накануне на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Всего вылилось около 100 кубометров нефти. В своем видеообращении к местным жителям Уйба заявил, что пострадавших при разливе нефти нет и на данный момент она не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан.