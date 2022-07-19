42-летняя россиянка с подозрением на болезнь почек неожиданно родила 42-летняя жительница Омска с подозрением на болезнь почек неожиданно для всех родила

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42-летняя жительница города Омска обратилась к медикам в связи с резкими болями в области живота и поясницы. Прибывшие врачи скорой помощи забрали ее в одну из местных больниц с подозрением на болезнь почек. В медицинском учреждении женщина неожиданно для всех родила, сообщает портал «Вечерний Омск».

Отмечается, что изначально о ее беременности не знал никто — ни сама женщина, ни медицинские специалисты. По ее словам, она не обращалась в женскую консультацию за помощью, поскольку списывала проблемы с циклами на возраст. Кроме этого, она не замечала у себя и объемного живота, а в период беременности ни в чем себе не отказывала.

Врачи БСМП № 1 поставили ей предварительный диагноз «почечная колика» и планировали обследовать ее более тщательно. В какой-то момент у женщины начались роды. Специалистами было принято решение не перевозить омичку в ближайший роддом, а принять малыша в самой клинике.

У неё уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребёнка, поэтому речи о том, чтобы везти ее в роддом, не было. Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике. Наши врачи и медсестры к таким нештатным ситуациям привычны. Главное, что все закончилось благополучно, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, — отметил дежурный уролог БСМП № 1 Илья Аристархов.

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