20-летнего футболиста поразил инсульт во время матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что у защитника футбольного клуба «Олимп Кромы» случился инсульт во время матча в Орле, мужчину увезли в реанимацию, где медики стабилизировали его состояние. Канал уточняет, что 20-летний спортсмен до этого на какие-либо проблемы со здоровьем не жаловался, сейчас его состояние стабильное.

По информации канала, игроку стало плохо спустя пять минут после начала матча. Авторы канала пишут, что его приятели по команде обратили внимание на необычное состояние защитника и решили его заменить, а после и вовсе приняли решение вызвать врачей. Канал добавил, что, пока медики были в пути, футболисту оказывали помощь и делали компресс.

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