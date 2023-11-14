Девочку-подростка насквозь проткнули шпагой на тренировке по фехтованию

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В одном из московских фитнес-клубов 15-летняя девочка получила ранение шпагой во время тренировки по фехтованию, сообщает Telegram-канал Mash. Рана в районе ключицы оказалась сквозной, пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел в тренировочном зале на улице Живописной. Канал уточняет, что, несмотря на кровопотерю, состояние раненой остается стабильным. Полицейские расследуют, почему фехтовальщица была без нагрудной защиты, а также причины отсутствия предохранительного наконечника на шпаге ее соперницы.

В октябре восьмилетняя школьница сломала руку во время пробного занятия в школе по дзюдо в Ленинградской области. Когда отец отвез ее в больницу, там диагностировали перелом плечевой кости и наложили гипс.

До этого в Чите 11-летний ребенок сломал позвоночник во время игры с одноклассниками на перемене. Мальчика госпитализировали из школы в краевую детскую клиническую больницу.

В сентябре лошадь упала на девочку-подростка во время конной тренировки в Санкт-Петербурге. Пострадавшую доставили в больницу. Там ей диагностировали перелом ключицы, ушиб легкого и правосторонний пневмоторакс. Ее состояние на тот момент оценивалось как средней тяжести.