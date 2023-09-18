Лошадь придавила девочку на конной тренировке в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лошадь упала на девочку-подростка во время конной тренировки в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78». Пострадавшую доставили в больницу. Там ей диагностировали перелом ключицы, ушиб легкого и правосторонний пневмоторакс.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. В каком именно конном клубе случилось происшествие, не сообщается. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее в Приамурье в детском саду поселка Поярково одному из детей оторвало фалангу пальца руки. Прокуратура региона подала в суд. Управление требует выплатить семье ребенка моральный ущерб в размере 1 млн рублей. Воспитательница оставила детей в садике без присмотра. Заведующая учреждением для дошкольника, в свою очередь, не обратила внимание на отсутствие сотрудника.

Также сообщалось об инциденте в родильном доме Новосибирска. Врачи сломали новорожденному мальчику ногу. Мать ребенка утверждает, что также сотрудники пережали нерв в руке ребенка, поэтому он не может ей двигать. По словам пострадавшей, врач, принимавшая роды, также обвинила ее в неумении рожать.