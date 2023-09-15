В новосибирском роддоме младенцу сломали ногу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Новосибирска подала в суд на роддом, где появился на свет ее сын, женщина обвиняет врачей в том, что при родах они сломали ребенку ногу, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказала изданию мать ребенка, новорожденному также пережали нерв в руке, теперь мальчик не может ею двигать.

Женщина отметила, что врач, принимавшая роды, обвинила ее в «неумении рожать».

Начала на меня орать: «Если ребенок родится мертвым, ты будешь виновата». А потом вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу, — рассказала мать мальчика.

По ее словам, через некоторое время ей заявили, что у ребенка подозревают перелом ключицы и что его надо перевести в другую больницу в реанимацию. Во второй клинике женщине объяснили, что у младенца сломана тазобедренная кость. Мать считает, что это произошло из-за падения ребенка при родах. Кроме того, врачи повредили новорожденному плечевое сплетение, и он не может шевелить рукой. Также у него произошла закупорка сосудов, младенца чудом успели спасти.

Теперь мальчика ждет длительная тяжелая реабилитация. Родители обвиняют в произошедшем врачей, рассказала юрист Ирина Ерина.

Семья подала гражданский иск в суд, будем требовать проведения судебно-медицинской экспертизы и настаивать на компенсации морального вреда родителям и ребенку. Также планируем после получения результатов экспертизы писать заявление в Следственный комитет, — пояснила адвокат.

В медицинском учреждении ситуацию не комментируют, уточняет издание.

Ранее московские хирурги провели сложнейшую операцию месячному младенцу с врожденной опухолью головного мозга. Родители ребенка из Владимира обратились к врачам из-за того, что у малыша долго не проходила желтуха новорожденных, которая часто встречается у детей после появления на свет и обычно исчезает к двухнедельному возрасту.