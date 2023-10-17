Школьнице сломали руку на первой тренировке по дзюдо В Ленобласти восьмилетней девочке сломали руку на первом занятии по дзюдо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленобласти восьмилетняя школьница получила перелом руки во время пробного занятия в школе по дзюдо, сообщает 78.ru. Родители девочки пожаловались в правоохранительные органы.

Случай произошел в городе Кудрово. Во время занятия девочка упала и повредила руку. Когда отец отвез ее в больницу, там диагностировали перелом плечевой кости и наложили гипс.

Мы написали заявление в прокуратуру, и вчера я ездил в полицию. <...> При первом же занятии ребенок пошел и ему отбили все желание заниматься каким-либо спортом, — сказал отец ребенка.

Мужчина добавил, что в школе дзюдо даже не поинтересовались состоянием его дочери после произошедшего. Там же уверяют, что пытались связаться с родителями девочки, но те не отвечают на звонки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге семилетний мальчик получил компрессионный перелом позвонка после того, как одноклассники бросили его спиной на стол. Госпитализация школьнику не потребовалась, медики оценили его состояние как удовлетворительное.

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