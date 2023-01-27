14 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и автобуса на трассе Хабаровск — Владивосток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Приморского края. Инцидент произошел 27 января около 08:00 по местному времени (01:00 мск).

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 18 человек, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и врезался в него. В результате происшествия 14 человек были госпитализированы в Уссурийскую центральную городскую больницу. Медики провели их осмотр

Шестеро пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Восемь пострадавших направлены на амбулаторное лечение, — сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что все 14 пациентов получают «специализированную медицинскую помощь».

Накануне 16 автомобилей столкнулись в подмосковном городе Солнечногорске. Инцидент произошел на 57-м километре трассы М-11 «Нева». Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде автомобиля «Газель» на Ленинградском шоссе на севере Москвы.