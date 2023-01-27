Четырнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и автобуса на трассе Хабаровск — Владивосток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Приморского края. Инцидент произошел 27 января около 08:00 по местному времени (01:00 мск).
По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 18 человек, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и врезался в него. В результате происшествия 14 человек были госпитализированы в Уссурийскую центральную городскую больницу. Медики провели их осмотр
Шестеро пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Восемь пострадавших направлены на амбулаторное лечение, — сообщили в региональном Минздраве.
Отмечается, что все 14 пациентов получают «специализированную медицинскую помощь».
Накануне 16 автомобилей столкнулись в подмосковном городе Солнечногорске. Инцидент произошел на 57-м километре трассы М-11 «Нева». Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде автомобиля «Газель» на Ленинградском шоссе на севере Москвы.