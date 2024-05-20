«112»: суздальский Кулибин разбился насмерть на самодельном самолете «112»: под Суздалем владелец частного аэродрома разбился на самодельном самолете

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области/ТАСС

Telegram-канал «112» сообщил, что в Суздальском районе Владимирской области владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич разбился насмерть во время испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты.

Как пишет «112», самолет взлетал с пахоты, и ему удалось подняться на 50 метров, но затем он рухнул вниз. Согласно информации канала пилот от полученных травм скончался на месте.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры уточнила, что инцидент произошел днем 19 мая. Правоохранители осмотрели место ЧП и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее при крушении вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Кроме него и министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

До этого принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу Boeing 757 врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США подтвердило случившееся, но не стало раскрывать имя владельца.