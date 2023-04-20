«112»: похищенная мать помощницы сенатора может кататься по Подмосковью «112»: похищенная мать помощницы сенатора Шевченко может находиться в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что мать помощницы сенатора Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной, предположительно, находится в Московской области. Канал сообщает, что мошенники втерлись в доверие к пенсионерке и заставляют ее ездить на электричках в разных направлениях.

«112» пишет, что мошенники, вероятно, держат связь с пожилой женщиной по телефону.

По данным Telegram-канала Mash, к происшествию могут быть причастны украинские телефонные террористы, которые убедили пенсионерку спрятаться под предлогом спецоперации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что помощница сенатора узнала о похищении 76-летней матери 18 апреля, когда ей принялись настойчиво звонить с 15 номеров. По данным канала, когда помощница взяла трубку, агрессивно настроенный мужчина на том конце провода потребовал за освобождение пенсионерки два миллиона рублей.

По данным канала, телефон пропавшей пожилой женщины оказался отключен, когда Силкина позвонила матери сразу после разговора с вымогателем.

Полицейские уже установили, что перед пропажей женщина, которую видели на вокзале, не покупала билетов ни на поезд, ни на самолет, пишет канал, поиски женщины продолжаются, похитителей также разыскивают.