Напавший на школу в Ижевске покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, напавший на школу № 88 в Ижевске, покончил с собой, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, есть жертвы и среди школьников. По данным МВД, шесть человек погибли, еще 20 пострадали.

В Удмуртии сегодня трагедия. У женской школы № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника. Есть жертвы среди детей и раненые. Практически закончилась эвакуация. Сам нападавший покончил с собой, — сказал Бречалов.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что на данный момент известно о шести погибших и 20 пострадавших, информация уточняется. В ведомстве подтвердили, что тело мужчины, устроившего стрельбу, обнаружили, он покончил собой.

Нападение на школу произошло 26 сентября. Стрельба началась во время урока. После того как мужчина в черном зашел в учебное заведение и открыл стрельбу, дети укрылись в одном из кабинетов. Учителя сказали им перевести телефоны в авиарежим. Очевидцы рассказали, что ученики спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия. Он сообщил, что у школы работают спецслужбы, скорая, все силы и средства приведены в готовность.

Минздрав направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи.