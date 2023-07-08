«112»: капитан МВД украл $50 тысяч, изъятые при обыске авто

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Ставрополе капитан юстиции МВД украл $50 тысяч при проведении обыска автомобиля, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, сотрудник правоохранительных органов признался в содеянном, сейчас его уволили. В отношении сотрудника МВД возбудили уголовное дело по статье о краже.

По данным «112», ставропольский капитан юстиции расследовал кражу. В один из дней он досматривал автомобиль марки Mercedes и нашел в нем $50 тысяч. Он изъял эти средства, а после присвоил себе. О произошедшем его коллеги узнали лишь спустя год. После этого сотрудника МВД уволили, против него завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калачинске Омской области полицейский «непроизвольно» застрелил коллегу и был уволен после проведения служебной проверки. Руководителя силовика, а также отвечавших за его служебную подготовку привлекут к дисциплинарной ответственности. По данным Telegram-канала Baza, силовики подошли поздороваться и поговорить и во время разговора один из находившихся в автомобиле в шутку достал табельный пистолет, навел на коллегу и выстрелил, будучи уверенным, что оружие не заряжено.