Полицейского уволили после случайного убийства коллеги под Омском

В Калачинске Омской области полицейский «непроизвольно» застрелил коллегу и был уволен после проведения служебной проверки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Сообщается, что руководителя силовика, а также отвечавших за его служебную подготовку привлекут к дисциплинарной ответственности.

Сотрудник, который произвел непроизвольный выстрел в г. Калачинске, будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в УМВД, инцидент произошел поздно вечером 27 февраля. Полицейский патрулировал улицу Петра Ильичева и «допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги». Пострадавшего с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы, где мужчина скончался.

Telegram-канал Baza пишет, что ЧП произошло у городского военкомата, где встретились два полицейских патруля: двое полицейских шли пешком, а двое — сидели в машине. Как сообщает канал, силовики подошли поздороваться и поговорить, и во время разговора один из находившихся в автомобиле в шутку достал табельный пистолет, навел на коллегу и выстрелил, будучи уверенным, что оружие не заряжено.

Ранее в Волгоградской области в отделе МВД по Светлоярскому району нашли мертвым полицейского-водителя. Согласно заключению экспертов, он умер от огнестрельного ранения в голову.