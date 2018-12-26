Вооруженный ножом мужчина ограбил банк на Украине

https://news.ru/storage/news/bf743104c15d7df874da3aed6a3d3a7a/33f16b9e-03f5-4703-be40-64499527e2e1_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные ограбили банк в городе Кривой Рог на Украине.

Мужчины, угрожая ножом, требовали отдать все деньги из кассы. Они забрали с собой 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен (примерно $5,5 тысяч – прим.).

В результате нападения 35-летняя сотрудница банка ответственная за деньги в кассе, получила резаные раны лица и шеи, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. Подозреваемых разыскивают.

Заведено уголовное дело по статье «разбой», грабителям грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал News.ru, машина протаранила КПП в Домодедово из-за грабителей. В автомобиле каршеренга перевозили 10 млн рублей. Авария произошла на территории аэропорта Домодедово.