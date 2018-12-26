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Вооруженный ножом мужчина ограбил банк на Украине

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные ограбили банк в городе Кривой Рог на Украине. 

Мужчины, угрожая ножом, требовали отдать все деньги из кассы. Они забрали с собой 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен (примерно $5,5 тысяч – прим.).

В результате нападения 35-летняя сотрудница банка ответственная за деньги в кассе, получила резаные раны лица и шеи, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. Подозреваемых разыскивают. 

Заведено уголовное дело по статье «разбой», грабителям грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал News.ru, машина протаранила КПП в Домодедово из-за грабителей. В автомобиле каршеренга перевозили 10 млн рублей. Авария произошла на территории аэропорта Домодедово.


#украина #банки #ограбление
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