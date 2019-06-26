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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в убийстве владельца АНО «Женский баскетбольный клуб «Спартак» Шабтая Калмановича и покушении на убийство его водителя. Преступление было совершено в ноябре 2009 года.

Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву предъявлены обвинения, они заключены под стражу, — сообщили в МВД РФ. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбои. Как писал News.ru,...