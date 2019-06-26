Бывший гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский умер в возрасте 59 лет. В августе он должен был праздновать юбилей. Об этом сообщается на сайте поклонников группы.
Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны, — пишет администратор ресурса Олег Верещагин.
В коллективе «Песняры» Ивановский выступал с 1996 года.
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