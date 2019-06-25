Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская ушла из жизни. Ей был 81 год.
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О времени и месте прощания и похорон сообщим позже, — добавил собеседник агентства.
Что стало причиной ухода из жизни актрисы, не сообщается.
Алла Покровская была супругой актёра и режиссёра Олега Ефремова. Среди её киноработ есть такие известные ленты как «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев» и многие другие.
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