https://static.news.ru/photo/37e899a4-973d-11e9-a60e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: media.theatre.ru

Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская ушла из жизни. Ей был 81 год.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы МХТ имени Чехова.

О времени и месте прощания и похорон сообщим позже, — добавил собеседник агентства.

Что стало причиной ухода из жизни актрисы, не сообщается.

Алла Покровская была супругой актёра и режиссёра Олега Ефремова. Среди её киноработ есть такие известные ленты как «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев» и многие другие.

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