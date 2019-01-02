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Рыболовное судно затонуло под Калининградом из-за шторма

flickr.com/gordon hunter

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Малое рыболовное судно затонуло в порту Пионерский в Калининградской области из-за сильного ветра. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов.

«Из-за штормового ветра произошёл отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил малое рыболовное судно. Оно получило пробоину и стало принимать забортную воду», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

По его словам, решение о поднятии рыболовецкого траулера будут принимать судовладелец и администрация порта, когда улучшится погода.

Как писал News.ru ранее, грузовое судно «Лондон», вышедшее из порта Гаосюн на Тайване, потерпело крушение в Восточно-Китайском море у побережья китайской провинции Чжэцзян. Из 15 членов экипажа были найдены только пятеро.


#Калининград #шторм
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