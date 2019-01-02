USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,286 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C14:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Китайские спасатели ищут в море экипаж затонувшего судна

www.bbc-chartering.com

в мире [ версия для печати ]

Грузовое судно «Лондон», вышедшее из порта Гаосюн на Тайване, потерпело крушение в Восточно-Китайском море у побережья китайской провинции Чжэцзян. Из 15 членов экипажа найдены только пятеро.

Судно затонуло в 90 милях от берега. Причины катастрофы пока не установлены. Известно, что на борту находились 14 граждан Мьянмы и один житель Тайваня.

В районе крушения работают китайские и южнокорейские спасатели. Им помогают экипажи рыболовецких судов.  

Из пяти спасённых моряков один скончался. 10 человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о массовой гибели людей в Средиземном море. Большинство из них составляют африканцы, которые пытаются добраться на лодках до берегов стран ЕС. Так, за первые девять месяцев 2018 года жертвами таких переходов стали 1,7 тысячи человек.


#китай #море #кораблекрушение
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 03:03, 1 октября 2018
Мигранты на лодках заполонили побережье Испании
Лента новостей
спорт 14:53
Две россиянки вошли в тройку лучших на «Тур де Ски»
в мире 14:53
Президент Сербии откликнулся на трагедию в Магнитогорске
шоу-бизнес 14:52
Суд обязал Спейси явиться на заседание
в мире 14:47
Киев зафиксировал вспышку кори в стране
в мире 14:47
Достижения Шумахера покажут в виртуальном музее
Другие новости
в мире 14:53
Президент Сербии откликнулся на трагедию в Магнитогорске
в мире 14:47
Киев зафиксировал вспышку кори в стране
в мире 14:47
Достижения Шумахера покажут в виртуальном музее
в мире 14:45
Украинский депутат придёт на телеэфир в костюме клоуна
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top