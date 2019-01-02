Китайские спасатели ищут в море экипаж затонувшего судна

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Грузовое судно «Лондон», вышедшее из порта Гаосюн на Тайване, потерпело крушение в Восточно-Китайском море у побережья китайской провинции Чжэцзян. Из 15 членов экипажа найдены только пятеро.

Судно затонуло в 90 милях от берега. Причины катастрофы пока не установлены. Известно, что на борту находились 14 граждан Мьянмы и один житель Тайваня.

В районе крушения работают китайские и южнокорейские спасатели. Им помогают экипажи рыболовецких судов.

Из пяти спасённых моряков один скончался. 10 человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о массовой гибели людей в Средиземном море. Большинство из них составляют африканцы, которые пытаются добраться на лодках до берегов стран ЕС. Так, за первые девять месяцев 2018 года жертвами таких переходов стали 1,7 тысячи человек.