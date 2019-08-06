https://static.news.ru/photo/cc61f300-b867-11e9-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

По факту инцидента на взлётно-посадочной полосе аэропорта Домодедово организована доследственная проверка.

Следствием организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — рассказала старший помощник руководителя Московского следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По данным СК, инженер аэродромной службы обнаружил осколки стёкол от разбитых фонарей утром 5 августа во время осмотра взлётно-посадочной полосы. При посадке самолёта, выполнявшего рейс Москва — Симферополь, были выявлены повреждения третьего пневматика со следами битого стекла, информирует АГН «Москва ».

Boeing 737-800 повредил фонари освещения в Домодедово при взлёте. После того как судно совершило посадку в аэропорту Симферополя, экипаж обнаружил повреждения покрышек колёс основных опор шасси. В связи со срочной заменой обратный рейс был задержан.

Ранее аэропорт Саратов-Центральный приостановил работу после инцидента с выездом пассажирского лайнера за пределы посадочной полосы. На борту находились 100 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, проблема возникла в гидросистеме, писал News.ru.