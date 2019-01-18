USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,284 $   Brent61.33 $ Bitcoin3,641.26 $
МОСКВА1°C12:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Причиной столкновения двух Су-34 считают ошибку пилотов

Булкин Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Ошибка одного из экипажей стала причиной столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. Такая версия рассматривается в качестве приоритетной, сообщил источник в силовых структурах региона.

В Министерстве обороны подчёркивают, что оба самолёта на момент авиаинцидента были полностью исправны.

«Предварительная причина столкновения — ошибка пилотирования», — цитирует ТАСС свой источник.

Также известно, что столкновение произошло в ходе лётно-тактических учений, которые проводились в сложных метеоусловиях.

О том, что причиной аварии могла стать именно ошибка пилотов, связанная с внешними факторами, заявил и известный лётчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев.

«Вероятно, речь идет о человеческом факторе. Такие случаи бывают», — цитирует его «Интерфакс».

Столкновение самолётов, как сообщал News.ru, произошло во время полёта над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Самолёты коснулись друг друга в воздухе.

Один из истребителей смог приземлиться на аэродроме в Хурбе. Пилоты другого успели катапультироваться. Одного из них уже удалось обнаружить и спасти.


#Су-34 #ДАЛЬНИЙВОСТОК #авиакатастрофы #ХабаровскийКрай #столкновения
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
происшествия 11:43, 18 января 2019
Один из лётчиков столкнувшихся Су-34 спасён
происшествия 11:16, 18 января 2019
Один из пилотов столкнувшихся Су-34 найден
происшествия 10:29, 18 января 2019
Истребители столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке
Лента новостей
общество 12:46
Сенаторы выступили против перекуров в аэропортах
общество 12:38
Половина россиян не считают себя успешными людьми
общество 12:38
Мама младенца из Магнитогорска оценила его лечение
общество 12:35
Сбивший девушку судья отделается «административкой»
спорт 12:33
Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину
Другие новости
происшествия 12:22
Эвакуирован второй пилот разбившегося Су-34
происшествия 12:14
Охранники попались на краже игрушек для больных детей
происшествия 12:13
Грудь «взорвалась» у пациентки клиники в Кургане
происшествия 11:43
Один из лётчиков столкнувшихся Су-34 спасён
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top