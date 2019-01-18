Причиной столкновения двух Су-34 считают ошибку пилотов

https://news.ru/storage/news/480c172be6601e67a3a1cca20a9ea5f7/9c2c8f83-24ff-490f-92e1-6ad8c3323724_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Ошибка одного из экипажей стала причиной столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. Такая версия рассматривается в качестве приоритетной, сообщил источник в силовых структурах региона.

В Министерстве обороны подчёркивают, что оба самолёта на момент авиаинцидента были полностью исправны.

«Предварительная причина столкновения — ошибка пилотирования», — цитирует ТАСС свой источник.

Также известно, что столкновение произошло в ходе лётно-тактических учений, которые проводились в сложных метеоусловиях.

О том, что причиной аварии могла стать именно ошибка пилотов, связанная с внешними факторами, заявил и известный лётчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев.

«Вероятно, речь идет о человеческом факторе. Такие случаи бывают», — цитирует его «Интерфакс».

Столкновение самолётов, как сообщал News.ru, произошло во время полёта над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Самолёты коснулись друг друга в воздухе.

Один из истребителей смог приземлиться на аэродроме в Хурбе. Пилоты другого успели катапультироваться. Одного из них уже удалось обнаружить и спасти.