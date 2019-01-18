Один из лётчиков столкнувшихся Су-34 спасён

Лётчик самолёта Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке, поднят на борт корабля со спасательного плота. Состояние пилота удовлетворительное.
Ближе всех к месту ЧП оказалось рыболовецкое судно. Помимо этого Минобороны отправило в район поиска экипажей шесть кораблей и судов, а также несколько вертолётов.
«Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла», — сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Столкновение самолётов, как писал News.ru, произошло во время полёта над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Самолёты коснулись друг друга в воздухе.
Один из истребителей смог приземлиться на аэродроме в Хурбе. Пилоты другого успели катапультироваться. В Минобороны утверждают, что оба Су-34 были полностью исправны.