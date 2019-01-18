Один из лётчиков столкнувшихся Су-34 спасён

https://news.ru/storage/news/9819cfcc78f980ecd66130e1c360665b/cf47de89-c317-4877-b1ad-7cf808edba00_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Лётчик самолёта Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке, поднят на борт корабля со спасательного плота. Состояние пилота удовлетворительное.

Ближе всех к месту ЧП оказалось рыболовецкое судно. Помимо этого Минобороны отправило в район поиска экипажей шесть кораблей и судов, а также несколько вертолётов.

«Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла», — сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Столкновение самолётов, как писал News.ru, произошло во время полёта над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Самолёты коснулись друг друга в воздухе.

Один из истребителей смог приземлиться на аэродроме в Хурбе. Пилоты другого успели катапультироваться. В Минобороны утверждают, что оба Су-34 были полностью исправны.