Один из пилотов столкнувшихся Су-34 найден

https://news.ru/storage/news/252fdd02b9d7baafec05256cd9e0b653/f1b66be1-3fb1-4832-80f4-b83215c147ed_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Один из пилотов Су-34 найден в море после столкновения истребителей на Дальнем Востоке. Незадолго до этого в районе катапультирования был обнаружен индивидуальный спасательный плот.

Его заметили на воде пилоты самолёта Ан-12, которые совершают облёт в районе столкновения двух истребителей.

«Пока обнаружили, предварительно, одного летчика, сейчас пытаются поднять», — сообщил ТАСС информированный источник.

Он уточнил, что работу осложняет шторм.

В район катапультирования также направлены поисково-спасательные вертолёты, корабли и суда, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия, сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Специалисты в авиационной отрасли отмечают, что пилоты могут находиться в воде до 12 часов.

«Если они подготовились к полётам над акваторией, надели специальный морской многослойный костюм, при катапультировании надулась лодка, если всё было правильно снаряжено, то в открытой воде катапультировавшийся лётчик может находиться 8−12 часов», — цитирует РИА Новости эксперта.

Столкновение самолётов, как писал News.ru, произошло во время полёта над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Минобороны подтвердило информацию об аварии, самолёты коснулись друг друга в воздухе.

В ведомстве уточнили, что один из истребителей смог приземлиться на аэродроме в Хурбе. В министерстве также отметили, что оба Су-34 были полностью исправны.